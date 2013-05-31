Глава МИД Литвы: Ассоциация Украины с ЕС станет обоюдным успехом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Республики Литва Линас Линкявичюс во время открытия визового центра в Киеве.

«Мы ожидаем, что в конце ноября будет саммит восточного партнерства и я уверен, что успех Украины был бы и успехом Европейского Союза. Мы все на это идем», - сказал министр.

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Он подчеркнул, что время до саммита Украина должна использовать для выполнения шагов, которые необходимы для подписания договора об ассоциации.

Министр также добавил, что подписание этого документа будет началом европейского пути Украины. Он отметил, что по его мнению, первый этап либерализации визового режима между Украиной и ЕС можно будет завершить до Вильнюсского саммита.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно того, повлияет ли вхождение Украины в Таможенный союз в статусе наблюдателя на европейскую интеграцию страны, министр сказал, что изначально необходимо изучить все документы этого договора. «Я не знаю этого документа, мы тоже читали в газетах, но нужно обсуждать, что это значит. Я только могу сказать, что есть моменты, когда нужно выбирать. Очень хочется быть там и там, но иногда не получается», - сказал министр иностранных дел Литвы.