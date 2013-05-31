Янукович рассчитывает на положительные решения Вильнюсского саммита

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с вице-президентом Европейского парламента, членом Бюро политической группы “Европейская народная партия”, членом партии “Гражданская платформа” Республики Польша Яцеком Протасевичем.

Янукович отметил, что Украина предоставляет особое значение диалогу с Европейским Союзом, Европарламентом и выступает за активизацию этих отношений.

“Усилия украинской власти сегодня направлены на выполнения тех критериев, которые нам крайне необходимы для подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом”, - подчеркнул Президент.

Он также выразил убеждение, что для достижения цели необходимы активные согласованные действия не только всех ветвей власти, но и оппозиции и общественности.

“Очень важно ощущение такой общей платформы европейского выбора Украины. Мы, безусловно, рассчитываем и ожидаем положительного решения на Вильнюсском саммите”, - подчеркнул Президент.

Он также добавил, что дальнейшее экономическое развитие страны и развитие межчеловеческих отношений между Украиной и странами ЕС “полностью связаны с вопросами европейской интеграции”.

“Мы готовы и дальше поддерживать инициативы «Восточного партнерства» и готовы прилагать усилия относительно эффективного механизма углубления сотрудничества членов-партнеров”, - сказал Янукович.

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В свою очередь, Протасевич передал Януковичу поздравление от Президента Европарламента Мартина Шульца, а также благодарность от Шульца и других членов Европарламента за личный вклад в процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

Протасевич также отметил положительные сдвиги в развитии отношений и ЕС в связи с помилованием осужденных экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.