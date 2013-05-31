Вилкул проведет совещание по вопросам активизации сотрудничества органов власти с землячествами Украины

Уважаемые коллеги!

31 мая 2013 года под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула состоится совещание по вопросам активизации сотрудничества центральных и региональных органов власти с землячествами Украины.

В совещании примут участие министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник, министр промышленной политики Николай Короленко, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, а также народные депутаты, члены землячеств и общественность.

Сейчас в Украине действует 24 региональных землячества, из которых 12 имеют статус «международной общественной организации». Общества земляков поддерживают тесные связи с объединениями выходцев из своих регионов, проживающих в США, Канаде, России, Белоруссии, Польше и многих других странах.

Место проведения: Государственная резиденция, ул. Грушевского, 22.

Начало мероприятия в 16:00.

Аккредитация СМИ до 14:30 31 мая 2013 года по телефонам: (098) 376 49 35 и (050) 938 12 43.