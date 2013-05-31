2 июня 2013 г. в Одессе состоится открытие всемирного конгресса дерматовенерологов

2 июня 2013 года в 9.30 на территории Одесского морвокзала состоится торжественное открытие 3-го Международного Конгресса Евро-Азиатской Ассоциации Дерматовенерологов. В открытии примут участие представители Правления Конгресса, Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Одесской ОГА. После церемонии открытия состоится пресс-конференция, в ходе которой участники события ответят на вопросы СМИ.

В ходе самого мероприятия более ста ведущих дерматовенерологов из Великобритании, Канады, США, России, Польши, Израиля, Швеции, Индонезии, Германии, Латвии и многих других на протяжении двух дней обсудят проблемы в сфере трихологии, дерматоонкологии, современных методах лечения стероидочувствительных дерматозов, атипического дерматита, аллергического дерматита, буллезных дерматозов; специалисты расскажут об оптических методах диагностики в дерматологии, о развитии специализированных видов медицинской помощи в лечебных учреждениях, о новых возможностях известных методик в комплексных программах коррекции возрастных изменений кожи и многом другом.

Отдельно будет затронута тема возможностей телемедицины в дерматовенерологии.

Параллельно с Конгрессом пройдет выставка, в ходе которой гости смогут ознакомиться с передовым оборудованием в сфере мирового здравоохранения.

Аудитория конгресса: более 1500 специалистов-дерматовенерологов, приехавших в Одессу со всего мира.

Официальные языки конгресса — русский и английский. Все англоязычные выступления будут переводиться на русский язык.

Полную программу выступлений, а также список участников можно посмотреть по ссылке http://eaad2013.org/%D1%81ongress/full_programme/.

Время: Торжественное открытие Конгресса состоится 2 июня 2013 г. в 9.30.

Пресс-конференция состоится 2 июня 2013 г. в 10.00

Место: территория морского вокзала г. Одесса, ул. Приморская, 6

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