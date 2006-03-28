Обработана почти половина бюллетеней на выборах мэра Киева

На выборах Киевского городского председателя по состоянию на 12.00 по данным 44,34% обработанных бюллетеней Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 31,37%, Виталий КЛИЧКО – 24,06%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,51%.

Как передает корреспондент УНИАН, такая информация была обнародована в пресс-центре мэрии. Другие кандидаты набирают менее 6% голосов.

Обработаны бюллетени с 454 из 1024 участков.