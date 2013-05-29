Главное за день: обзор топ-новостей

Минздрав оправдал клинику, которая отказалась помочь раненому киевлянину

Минздрав не нашел вины в действиях столичной клиники Healthy & Happy, которую обвиняли в неоказании помощи 34-летнему Анатолию Парфенюку. 23 апреля неизвестный ударил его ножом на улице Саксаганского, 32. Через дорогу от места трагедии находится клиника, куда обратились за помощью прохожие. Бегали к врачам трижды, но девушка в приемной ответила, принимают они только «по предварительной записи». Уговорили оказать помощь еще живому Анатолию только после угроз вызвать журналистов с камерами. Через некоторое время врач пришел, но Парфенюк уже умер.

Муж Тимошенко утверждает, что Мельниченко «лег» под Кузьмина

Муж Тимошенко утверждает, что Мельниченко предлагал ему обвинить Януковича в убийстве Щербаня.

Назарбаев: ЕЭС одобрил статус наблюдателя для Украины

Евразийский экономический совет поддержал стремление Украины иметь статус наблюдателя в его интеграционных организациях. «Украина выразила желание иметь статус наблюдателя в Таможенном союзе единого экономического пространства и в будущем в Евразийском союзе», - сказал Назарбаев, добавив, что сегодня президенты России, Беларуси и Казахстана поддержали это предложение. Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписано в Минске в пятницу.

Харьков затопил внезапный ливень (фото и видео)

Сегодня, 29 мая, около 14 часов, Харьков залил ливень, парализовав движение на улицах. На улице Полтавский путь образовалась пробка, а в районе улицы Дмитриевской - целое "озеро", в котором застряли несколько городских маршруток с пассажирами и легковыми авто.

У Путина не считают уступкой статус наблюдателя для Украины

В Москве не считают уступками решение стран-участниц Таможенного союза предоставить в перспективе статус наблюдателя Украины.

Азарова убедили, что судиться с Газпромом - гиблое дело

Азаров думает, что газовое соглашение, заключенное с Российской Федерацией предыдущим украинским правительством, можно разорвать только путем переговоров. Азаров отметил, что представители оппозиции, которые несут прямую ответственность за подписание с Россией крайне невыгодного газового соглашения, распространяют лживую информацию, что власть не пыталась расторгнуть кабальный договор. Более того, по словам Азарова, оппозиционные политические силы инициируют иск к правительству относительно его бездеятельности.

Количество украинцев, выезжающих за границу на заработки, сокращается - СМИ

В последние годы количество трудовых мигрантов сократилось с 1,5 млн до менее 1,2 млн человек. И хотя найти работу стало сложнее, за нее украинцам все еще платят втрое больше, чем в Украине - в среднем $ 930 в месяц. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года миграционный поток не возрастет: молодые без стажа сложно найти подходящую работу, а украинцы среднего возраста, которые хотели трудоустроиться за рубежом, уже попробовали свои шансы.