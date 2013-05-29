Харьков затопил внезапный ливень (фото и видео)
16:55, 29 мая 2013Общество
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Сегодня, 29 мая, около 14 часов, на Харьков обрушился проливной дождь, парализовавший движение на улицах.
Харьков затопило / Фото dozor.kharkov.ua
Как сообщает Сегодня, на улице Полтавский шлях образовалась километровая пробка, а в районе улицы Дмитриевской - целое "озеро", в котором застряли несколько городских маршруток с пассажирами и легковых авто.
Харьков затопило / Фото dozor.kharkov.ua
Харьковчане вынуждены стоять на ступеньках, куда вода не достает, в ожидании коммунальщиков или разуваться и идти по воде.
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