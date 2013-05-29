Назарбаев: ЕЭС одобрил статус наблюдателя для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Украина выразила желание иметь статус наблюдателя в Таможенном союзе единого экономического пространства и в будущем в Евразийском союзе», - сказал Назарбаев, добавив, что сегодня Президенты России, Беларуси и Казахстана поддержали это предложение.

По словам Назарбаева, будут подготовлены соответствующие документы, которые могут быть подписаны на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета.

При этом Назарбаев уточнил, что следующее заседание планируется провести осенью в Москве.

Как сообщалось, сегодня в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Президентов Казахстана, Беларуси и России. Главные темы встречи - перспектива создания Евразийского экономического союза и расширение взаимодействия стран-участниц Таможенного союза с Киргизией и Украиной - Президенты этих стран Алмазбек Атамбаев и Виктор Янукович также прибыли в столицу Казахстана.

С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, что внутри ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и капиталов через государственные границы стран-участников. Наряду с образованным ранее Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенным союзом ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза (ЕАС), идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский Президент Нурсултан Назарбаев.