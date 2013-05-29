Азарову заведут школьный дневник с отметками

Народный депутат Сергей Каплин (УДАР) сообщил изданию Коммерсант о начале проекта под названием "Дневник Азарова".

"Это будет сайт, оформленный как школьный дневник. Наши волонтеры будут отмечать там наиболее значимые события в деятельности Николая Азарова, а граждане смогут комментировать и ставить оценки. В конце месяца они будут суммироваться и выводиться в общий балл, чтобы люди знали, как работал премьер. Николаю Азарову также можно будет поставить оценку за поведение",— рассказал Каплин.

Депутат заверил, что участники проекта "не будут препятствовать деятельности премьера". Вся информация о работе главы правительства будет добываться из собственных и открытых источников — публикаций печатных и интернет-изданий, сайта правительства и страницы Николая Азарова на Facebook. "Презентация дневника состоится на следующей неделе. Это пробный шаг, дальше мы постараемся, чтобы такие дневники появились у каждого чиновника, мэра и народного депутата",— отметил Каплин.

Во фракции "Батькивщина" поддержали инициативу своих коллег. "Самому Николаю Азарову давно наплевать на подобные инициативы, а о таком понятии, как общественный контроль он даже не слышал! В принципе, идея коллег хорошая, хотя это и не больше, чем троллинг — впрочем, это тоже нужное дело для мобилизации людей",— заявил член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець ("Батькивщина").

Представители Партии регионов назвали предложение партии УДАР "рекламным ходом оппозиции". "Такая идея будет нравиться людям, так как граждане у нас всегда настроены против власти. Но, я считаю, что невозможно оценивать деятельность премьер-министра по вырванным из контекста фразам и высказываниям",— сказала народный депутат Светлана Фабрикант (Партия регионов).