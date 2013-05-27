Кабмин назначил еще одного заместителя главы правления Нафтогаза

Об этом говорится в распоряжении КМУ №329, опубликованном на веб-портале правительства.

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первого заместителя и двух заместителей главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». В частности, распоряжением №253-р первым заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Валентин Франчук.

Распоряжением №252-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Владимир Триколич, ранее занимавший пост первого заместителя главы правления НАК.

Распоряжением №254-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Дмитрий Мормуль.