Янукович на день летит к Путину в Сочи

Президент Украины Виктор Янукович сегодня осуществит однодневный рабочий визит в Российскую Федерацию, где проведет встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

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Главы государств, говорится в сообщении, обсудят состояние двусторонних украинско-российских отношений, а также вопрос многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 28-29 мая в 2013 г. в Астане (Казахстан).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе.

По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

29 мая в Астане Янукович намерен провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этому вопросу. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.