Азаров считает, что евроинтеграции не повредит, если Украина понаблюдает в ТС

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мы надеемся на положительное решение этого вопроса. В случае положительного решения президентов будет подписано соответствующее соглашение, и это никак не отразится на намеченном на ноябрь подписании Соглашения об ассоциации с ЕС", - написал Азаров на своей странице.

По теме: Бойко рассказал, когда Украина может стать наблюдателем в ТС

Как сообщал УНИАН, 29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.