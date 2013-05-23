Руководство обещает наказать милиционеров, «нерешительных» в защите журналистов

Начальник Главного управления МВД Украине в Киеве Валерий Коряк заверяет, что по результатам проверки к ответственности будут привлечены те работники милиции, которые проявили нерешительность и не защитили журналистов, которых избили во время акций протеста 18 мая в центре столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламентского Комитета по вопросам свободы слова.

“В настоящее время нами зафиксированы те работники, которые стояли рядом и не совершали действий, которые проявили нерешительность... Всех, кто стоял рядом и смотрел, как прыгал тот Титушко, они будут привлечены к ответственности”, - сказал Коряк.

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По его словам, конфликт был пресечен лишь тогда, когда в него вмешались сотрудники спецподразделений.

Также, по словам Коряка, на сегодняшний день в рамках расследования уголовного дела об избиении журналистов уже допрошено около 150 человек, включая сотрудников милиции и других свидетелей инцидента, и допросы будут продолжаться.

В то же время Коряк проинформировал, что работниками правоохранительных органов задержано еще несколько человек, которые принимали участие в столкновениях на улице Большая Житомирская, все они доставлены в правоохранительные органы и допрашиваются.

Вместе с тем Коряк признал, что лица, совершившие драку, действительно являются группировкой.

“Это действительно была группа. Мы это сейчас исследуем. Безусловно, мы ее сейчас отрабатываем, и мы будем устанавливать, кто их нанимал. Просим подождать и затем мы эту информацию обнародуем”, - отметил руководитель милицейского главка.

Кроме того, он сообщил, что открыто уголовное производство и в отношении лиц, которые причинили телесные повреждения людям, находившимся в бронетранспортере.

“Также открыто уголовное производство. Мы сейчас устанавливаем те лица, которые были там, и они также будут привлечены к уголовной ответственности”, - сказал Коряк.

На один из вопросов, который касался того, что за три человека находились во время беспорядков на крыше гостиницы “Интерконтиненталь”, он сказал, что в настоящее время не может дать ответ.

“То, что касается тех лиц, которые находились на крыше, - давайте мы ситуацию исследуем. Мы сейчас это видео изучаем”, - подчеркнул Коряк.