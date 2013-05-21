У Попова решили создать еще и совет для защиты киевских каштанов
19:40, 21 мая 2013Политика
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В столице создадут экспертный совет для защиты и приумножения каштанов как символа города.
У Попова будут беречь высаженные каштаны
В Киевской городской госадминистрации подготовлен проект распоряжения о создании совета экспертов, который будет заниматься вопросами ухода, сохранения и увеличения количества каштанов в столице как символа Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на советника председателя горгосадминистрации Александра Мазурчака.
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В КГГА напомнили, что в течение апреля на Крещатике было высажено 285 каштанов, приобретение 115 профинансировала компания UDP, остальные закуплены за счет городского бюджета.
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