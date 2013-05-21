Обидчик журналистки записал видеообращение: «барышня» упала сама (видео)

Подозреваемый Вадим Титушко заявляет, что он не бил журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук.

Об этом он говорит на видео, которое было сегодня размещено на Youtube.

Титушко говорит, что записал это видео на случай, если его заберут в милицию или он пропадет.

«Недавно я попал в неприятную ситуацию, где меня без суда и следствия объявили бандитом. Это на самом деле не так. Я хочу рассказать правду - как было на самом деле, и это видео для того, что бы народ услышал... если что-то со мной будет, если вдруг меня заберет милиция, если что-то со мной случится — это вполне нормальные вещи, я хочу чтобы мои друзья - пацаны выложили это в Интернет», - говорит он.

Титушко рассказывает, что он спортсмен и о том, как тяжело живется сегодня спортсменам, которые вынуждены искать себе любой заработок. Он говорит, что подрабатывает в том числе и в охране на митингах. Титушко утверждает, что 17 числа ему позвонил знакомый и предложил работу на 18 маю работу за 250 грн. 18 мая он приехал в Киев и знакомый направил его на Европейскую площадь (там проходил антифашистский митинг — УНИАН).

В то же время подозреваемый утверждает, что охранял на Европейской площади оппозиционный митинг. «Когда колона (оппозиции — УНИАН) двинулась в сторону Крещатика на Житомирскую площадь (Михайловскую - УНИАН), мы остались на Европейской площади … прикрывая хвосты, что бы никаких набегов со стороны Партии регионов не было, чтобы не было конфликтов», - утверждает он.

Титушко утверждает, что когда они пришли на Житомирскую (Михайловскую площадь — УНИАН), в них полетели бутылки, камни. Он утверждает, что журналисты их провоцировали, а люди в масках называли фашистами.

Он заверяет, что не бил журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук. «Стояла просто женщина, махала передо мной телефоном, снимала, я человек не публичный, я не люблю когда меня снимают… Я нормально попросил, что не нужно этого делать, не надо и в этом порыве злости, я смотрел все-время вверх постоянно, потому что в нашу сторону летели бутылки... голова крутилась на 360 градусов... я девушку вообще не бил, я ее просто рукой толкнул, чтобы не было никаких лишних движений», - утверждает Титушко. При этом он утверждает, что она сама оступилась и упала и его товарищи, наоборот, обступили ее, чтобы ее не затоптали люди.

В то же время, в Интернете размещено множество видео, где видно, что Титушко в начале митинга со своими друзьями стоял возле сцены антифашисткого митинга, также в Интернете много видео, где видно, что именно Титушко со своими товарищами провоцировал драки на улице Большая Житомирская.

Как сообщал УНИАН, 18 мая у здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками ”свободовцев”.

”На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били ”свободовцев”, и им это категорически не понравилось”, - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что по делу по факту избиения журналистов во время массовых акций в Киеве 18 мая уже установлен главный подозреваемый и допрошены около 70 человек.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов “5 канала” Сницарчук и газеты «КоммерсантЪ» Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.