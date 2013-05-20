Тюремщики ждут ответа Тимошенко, готова ли она ехать в суд
Тимошенко пока не информировала о своей готовности отправиться завтра в суд по делу ЕЭСУ в Харькове – ГПтС.
Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко 17 мая ознакомили с вызовом в Киевский районный суд Харькова для участия в судебном заседании относительно деятельности ЕЭСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.
Ознакомившись с этим вызовом, Тимошенко отказалась сообщить, согласна ли она на этапирование в суд, проинформировали в ГПтС, добавив, что она отметила, что впоследствии в письменном виде сообщит руководству колонии о своем решении
По состоянию на утро 20 мая Тимошенко еще не проинформировала пенитенциарную службу о своей готовности выехать в суд, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес слушание уголовного дела относительно нарушений в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины” на 10.00 вторника, 21 мая.