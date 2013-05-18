Оппозиция требует немедленного освобождения Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель политсовета «Батькивщины» Александр Турчинов, выступая на митинге оппозиции на Софийской площади в рамках акции протеста «Вставай, Украина!».

Он зачитал заявление, подписанное лидерами трех оппозиционных партий “Батькивщины”, УДАРа и “Свободы”, в котором содержалось соответствующее требование.

Он подчеркнул, что Тимошенко должна быть освобождена, а все сфабрикованные против нее дела должны быть закрыты.

Он напомнил о решении Европейского суда по правам человека, который, по его словам, доказал сфабрикованность дел против Тимошенко. Он напомнил, что оппозиция будет инициировать расследование в отношении тех следователей и судей, которые вели соответствующие дела.

“Три оппозиционные политические силы настаивают на немедленном закрытии всех сфабрикованных против Тимошенко дел и немедленном ее освобождении... Тимошенко и все политзаключенные должны быть с нами на свободе”, - сказал он.