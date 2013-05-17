18 мая свыше 4,6 тыс. милиционеров будут охранять около 70 акций

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данным МВД, ожидается, что 18 мая в почти 70 массовых мероприятиях, которые состоятся в подавляющей части регионов государства, примут участие более 164 тыс. граждан.

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Также в МВД напоминают, что 18 мая в центральной части Киева будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан.

В частности, шествия участников массовых мероприятий, организованных различными политическими силами, состоятся по следующим улицам:

– ул. Лаврская, площадь Славы, ул. Грушевского;

– Европейская площадь, Владимирский спуск, Трехсвятительская;

– ул. Крещатик, Майдан Незалежности, ул. Михайловская, Владимирский проезд, ул. Владимирская (от ул. Прорезной до Софийской площади), ул. Малая Житомирская.

Госавтоинспекция советует киевлянам и гостям города ограничить свои поездки на транспортных средствах в центральную часть города на время проведения мероприятий.