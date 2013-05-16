Промежуточные выборы депутата в Севастополе обойдутся в 3,3 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня всеми членами ЦИК на заседании комиссии.

Также из указанной суммы утверждена смета в 690,9 тыс. грн расходов ЦИК, которые будут направлены на подготовку и проведение выборов в указанном округе.