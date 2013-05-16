Промежуточные выборы депутата в Севастополе обойдутся в 3,3 млн грн

16:52, 16 мая 2013
Политика
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Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств из государственного бюджета в сумме 3 млн. 328 тыс. грн, необходимых на подготовку и проведение промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 224 в Севастополе, которые должны состояться 7 июля.

В одномандатном округе № 224 в Севастополе проведут промежуточные выбор

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня всеми членами ЦИК на заседании комиссии.

Также из указанной суммы утверждена смета в 690,9 тыс. грн расходов ЦИК, которые будут направлены на подготовку и проведение выборов в указанном округе.

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