Промежуточные выборы депутата в Севастополе обойдутся в 3,3 млн грн
16:52, 16 мая 2013Политика
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Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств из государственного бюджета в сумме 3 млн. 328 тыс. грн, необходимых на подготовку и проведение промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 224 в Севастополе, которые должны состояться 7 июля.
В одномандатном округе № 224 в Севастополе проведут промежуточные выборы
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня всеми членами ЦИК на заседании комиссии.
Также из указанной суммы утверждена смета в 690,9 тыс. грн расходов ЦИК, которые будут направлены на подготовку и проведение выборов в указанном округе.
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