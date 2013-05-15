В ПР не возражают, если Рада отдаст право назначать выборы ЦИК

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

«Есть на сегодняшний день норма права, которая предусматривает, что в случае неустановления результатов и итогов выборов по данному округу, безусловно, нужно выборы назначать. Если парламент передаст подобную функцию, а это функция ЦИК назначать выборы, то, я вам скажу откровенно, эту функцию ЦИК и выполнит», - заявил регионал.

Олейник считает, что оппозиция выступает против правительственного законопроекта, потому что не хочет выборов по проблемным округам.

«Очевидно, что оппозиция не хочет выборов по этим пяти округах, потому что они хотят сохранить тему, которой могли бы апеллировать к Европе», - отметил Олейник.

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Напомним, оппозиционные фракции выступают против законопроекта Кабмина, заявляя, что он передаст функции ВР о назначении выборов ЦИК и она сможет злоупотреблять этим правом для назначения выборов везде и в любое время, если только будет решение суда, "о невозможности установления результатов голосования" .