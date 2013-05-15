Допрос Кириченко по делу Щербаня закончен

Как передает корреспондент УНИАН, после 25-минутного перерыва в заседании суда, отвечая на вопрос сторон-участниц процесса, Кириченко отметил, что Лазаренко в его присутствии никогда не упоминал фамилию Щербаня, а также не уточнял, от кого именно из представителей бизнес-кругов Донецкого региона могла исходить угроза для него и Юлии Тимошенко.

Также свидетель подчеркнул, что во время допросов следователи Генеральной прокуратуры не оказывали на него никакого давления.

Вместе с тем Кириченко сообщил, что сотрудники Генпрокуратуры Украины в сентябре-октябре прошлого года допрашивали его в консульстве Украины в Сан-Франциско.

Справка УНИАН. 18 января 2013 генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено извещение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Щербаня уже допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.