Свидетель по делу Щербаня заявляет, что на него оказывалось давление

Об этом он сообщил изданию «KyivPost» в телефонном интервью, аудиофрагменты которого опубликованы в расследовании телеканала ТВі.

В расследовании утверждается, что арест жены был единственным способом добраться до Кириченко, который с 2000 года живет в США и не подлежит экстрадиции. Для этого было сфальсифицировано постановление ГПУ о снятии ареста с квартиры в центре Киева, которую в 2011 году приехала продавать Изабелла Кириченко.

Как рассказала жена Кириченко, у которой был рак груди, в интервью изданию, в Лукьяновском СИЗО ее поместили в переполненную камеру, где было еще шесть заключенных. За все время пребывания в следственном изоляторе она похудела на 12 килограмм.

«В то время как я болела, меня еще вызывали каждый день на допрос, содержали в подвале, в каменном мешке, например, с восьми утра и до десяти вечера. Могли даже отправить обратно в камеру. В это время у меня была температура и плохое состояние. И, конечно, они это видели, что я теряю силы и таю на глазах. Я уже плохо ходила, плохо ориентировалась», – рассказывает на аудиофайлах Изабелла Кириченко. И добавляет: «Я была просто разменной монетой».

В расследовании говориться, что год назад Петр Кириченко отказывался отвечать на многочисленные вопросы журналистов по этому поводу. Однако подтверждал, что арест его жены был именно давлением.

Однако после такого негостеприимного приема на родной земле Изабеллы Кириченко отношение к ней и ее мужу впоследствии кардинально изменилось. Печерский суд закрыл уголовные дела против Кириченко и снял арест с его имущества.

Напомним, сегодня в Печерском райсуде Киева в 16.00 состоится допрос свидетеля по делу об убийстве Евгения Щербаня Петра Кириченко, который пройдет в режиме видеоконференции.

Суд уже успел опросить ряд свидетелей. Так, свидетели Игорь Марьинков, Сергей Зайцев и Владимир Щербань свидетельствовали против Тимошенко: мол, она напрямую была причастна к убийству, перечисляла за него деньги и была знакома с криминальными авторитетами. При этом свидетели Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук, по сути, опровергают эти обвинения.