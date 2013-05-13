УДАР говорит, что ПР собирают бюджетников на альтернативный митинг в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе «УДАРа».

Как говорится в сообщении, Партия регионов пытается в срочном порядке организовать свой контр-митинг в ответ на акцию оппозиции 18 мая в Киев.

Причем, по информации «УДАРа», Партия регионов начнет свозить людей в столицу уже 16 мая.

Так, по имеющимся у партии данным, для этих целей главы райадминистраций Одесской области с помощью активистов ПР собирают учителей, воспитателей, работников медицинской сферы и почты.

«В выходные в Фонтанке жители даже собирались с протестами против таких сборов на митинги. Причем, нам сообщили, что платить за митинги не будут – мол, вы и так за зарплату работаете. Людей опять запугивают увольнениями и лишением премий», - сказал член политсовета облорганизации «УДАРа» Андрей Карпенко.

«Мы обращаемся ко всем работникам бюджетной сферы, которых загоняют на митинги подобным образом: люди, не бойтесь, не поддавайтесь запугиваниям. Все можно решать в рамках закона. Не хотите поддерживать Партию регионов – не поддерживайте их, игнорируйте их», - призвал он.

В то же время, по информации Всеукраинского комитета "Наступ", подобные действия происходят и в других городах.

Так, "Наступ" располагает информацией о том, что Партия регионов готовит на альтернативную акцию в Киеве около 200 человек "спортивного телосложения" из Мелитополя Запорожской области, которые должны будут 18 мая блокировать столичную Европейскую площадь.

Из Донецкой области, по информации «Наступа», будет направлено в Киев 10 автобусов с людьми.

Кроме того, в сообщении говорится, что организация "Молодые регионы" в Одессе активно занимается подбором желающих заработать студентов для этой акции.

"По нашим подсчетам, в столицу приедет около 15 тысяч оплаченных пикетчиков, «регионалы» любыми способами хотят провести митинг больший, чем митинг оппозиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая оппозиционные силы проведут акцию протеста "Вставай, Украина!" в Киеве. Марш стартует с Европейской площади. Начало - в 12.00.

Среди требований акции - отставка Президента Виктора Януковича, досрочные президентские выборы, назначение выборов мэра Киева и Киевсовета, европейская интеграция страны, освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко и других политических заключенных, а также отмена пенсионной, образовательной и медицинской реформ.