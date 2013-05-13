В милиции заявили, что не били Мельниченко

"Милиция киевской области не применяла к нему (Мельниченко - ред.) физических мер и не применяла спецсредства. Эти активисты грубо нарушали общественный порядок внутри здания - разбивали стекла", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович.

Также правоохранители заявили, что действовали в рамках закона, не пуская Мельниченко к зданию суда. Мол, после начала судебного заседания нельзя никого внутрь уже не пускать - даже участников процесса. А из-за того, что истцы опоздали, заседание отложили, сообщает ТСН.

Как сообщал УНИАН, Мельниченко попал в реанимацию после столкновения с "Беркутом" под Киевским окружным административным судом в понедельник, 13 мая.

Сегодня должно было состояться заседание относительно скандальных выборов мэра в Василькове (райцентра Киевской области), которые назначены на 2 июня. Мельниченко пытался попасть на заседание, чтобы представлять интересы экс-мэра города Валерия Поповича и добиться регистрации его кандидатом на предстоящих выборах.

По сообщениям Розинской и адвоката Николая Недилько, во время столкновения Мельниченко сломали руку. Также Наталья настаивает, что у экс-майора произошел повторный инсульт, но врачи пока отмалчиваются. Отметим, что во время штурма суда Наталья Розинская призналась, что беременна.