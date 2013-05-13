Власенко: Генпрокуратура остановила следствие по делу Щербаня

26 апреля Генеральная прокуратура Украины остановила следствие по делу об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня в 1996 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко сегодня на пресс-конференции.

Он отметил: “У меня в руках письмо Генеральной прокуратуры - есть соответствующее постановление следователя, согласованное с соответствующим прокурором”. “Не прибегая к юридическому анализу этого документа, потому что он не имеет никакого значения, хочу сказать - это очередное подтверждение того, о чем защита говорила все время - никакого дела Щербаня не существует”, - подчеркнул Власенко.

По его словам, “мыльный пузырь, который раздували в течение двух лет, просто лопнул”. Защитник напомнил, что первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин “два года рассказывал о том, что якобы у него лично есть беспрекословные доказательства чьего-то участия в трагических событиях, связанных с гибелью народного депутата Щербаня”.

Власенко отметил, что сегодняшние события свидетельствуют о том, что “этого дела нет”.

По словам защитника, “формальным поводом для остановки досудебного следствия по этому делу является обращение с соответствующим поручением в рамках международного сотрудничества”.

На уточняющий вопрос журналистов, о каком именно обращении идет речь, Власенко отказался отвечать, отметив, что его ответ «может быть расценен как раскрытие тайны досудебного следствия», и посоветовал журналистам с этим вопросом обратиться в Генеральную прокуратуру.

При этом он также отметил, что «остановка следственных действий происходить, по моему мнению, не может», поскольку уголовное дело остановлено.

В то же время он прибавил, что защита Ю.Тимошенко имеет все возможности для работы над тем, чтобы дело было закрыто.

С.Власенко подчеркнул, что действия “первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина направлены на то, чтобы тотально очернить имидж Украины, чтобы втянуть в это высшее руководство Украины”.

При этом добавил: “Мы не снимаем ответственности с Виктора Януковича о принятии политического решения о преследовании Юлии Тимошенко по этому делу, но мы понимаем, что Виктор Янукович не является специалистом ни в уголовном праве, ни в криминальном процессе. И ему, простите за такое слово, просто втюхали эту версию и сделал это, очевидно, Ренат Кузьмин”.

В свою очередь, на сайте «Украинской правды» обнародована фотокопия соответствующего постановления ГПУ, подтверждающего сообщение Власенко. Формально, основанием для остановки стало неудовлетворение запросов о юридической помощи к Чешской Республике и США.

В документе, в частности, отмечается: "13.03.2013 подготовлен и 25.03.13 в порядке главы 43 УПК Украины в компетентные органы Чешской Республики направлен запрос о предоставлении правовой помощи по уголовному производству № 42012000000000006.

Кроме этого, 05.04.2013 подготовлен в порядке главы 43 УПК Украины по данному уголовному производству также направлен запрос о предоставлении правовой помощи в компетентные органы Соединенных Штатов Америки.

Учитывая то, что на выполнение запросов о международной правовой помощи компетентными органами иностранных государств требуется достаточно длительное время, а потому есть необходимость и предусмотренная законом возможность остановки досудебного расследования до завершения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества и получения международных материалов", - сказано в постановлении Степана Божила.

УП допускает, что речь идет, скорее всего, о допросе Александра Тимошенко и Павла Лазаренко, которого Генпрокуратура пытается допросить уже несколько лет.

В то же время, в постановлении отмечается, что допрос свидетеля Петра Кириченко запланирован на 15 мая.

"15.04.2013 в порядке ст. 225 УПК Украины следственному судье Печерского районного суда города Киева направлено ходатайство о допросе Кириченко П. М. во время досудебного расследования в судебном заседании в режиме видео-конференции, которое следственным судьей удовлетворено. Проведение этого следственного действия неоднократно переносилось по не зависящим от органа досудебного расследования причинам. В частности, очередное судебное заседание назначено на 15.05.2013", - сказано в постановлении.

"Другие следственные действия, проведение которых необходимо и возможно, выполнены", - указывается в документе.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко было вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.