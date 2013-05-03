Украина предложила ЕС создать газовую консультационную группу

«Мы сейчас будем продолжать и после конференции обсуждение этого вопроса, а именно: создание рабочей группы для того, чтобы за ближайшую неделю выписать порядок взаимоотношений, чтобы мы четко и поэтапно могли выполнить наши обязательства», - сказал министр сегодня на брифинге в Брюсселе.

В соответствии с предложением украинской стороны, которое известно УНИАН, консультативная группа должна объединить представителей Украины, стран - членов ЕС, Еврокомиссии и крупнейших энергетических компаний для обсуждения и консультаций по поводу дальнейшего развития газового рынка Украины на постоянной основе.