В ПР предлагают ремонтировать дома за счет жильцов

Народный депутат Евгений Морозенко (Партия регионов) предлагает взимать с владельцев и распорядителей жилых и нежилых помещений, балансодержателей, жилищно-строительных кооперативов взносы для формирования корпоративного амортизационного депозитного счета, средства которого будут направляться на текущий и капитальный ремонт жилых домов.

Об этом говорится в законопроекте №2948 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и использования корпоративных амортизационных депозитных счетов жилых домов», внесенного в парламент 29 апреля 2013 года.

Законопроектом предлагается создание корпоративных амортизационных депозитных счетов (КАДС) жилых домов, за счет которых будет финансироваться ремонт жилого фонда.

Планируется, что взносы на КАДС будут осуществлять владельцы или распорядители жилых помещений – в размере 0,5 грн за 1 кв. м общей площади; владельцы или распорядители помещений коммерческого использования – в размере 0,5 грн за 1 кв. м общей площади; балансосодержатели жилого дома – в размере 0,5 грн за 1 кв. м площади общего пользования.

Предусматривается, что взносы будут ежемесячными. Контроль над перечислением средств и претензионную работу осуществляет балансодержатель. При этом льготные ставки по вкладам, независимо от их размера, не применяются.

По предложению балансодержателя или собственников жилья созывается общее собрание собственников и распорядителей жилых помещений, на котором принимается решение о размере взносов в КАДС с одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Планируется, что утверждать размер взносов в КАДС будут местные советы. При этом размер взносов на помещения коммерческого и общего пользования должен быть не менее предложенного в законопроекте.

Предполагается, что финансирование затрат на эксплуатацию и ремонт домов жилищно-строительных кооперативов осуществляется за счет средств кооперативов и финансовых ресурсов КАДС, созданных кооперативами.

Амортизационные взносы членов жилищно-строительных кооперативов на проведение текущего и капитального ремонта жилых домов предлагается установить в размере 0,5 грн за 1 кв. м жилой площади квартиры, 0,5 грн за 1 кв. м площади общего пользования и не менее 0,5 грн за 1 кв. метр площади помещения коммерческого использования. Базовая цена может быть изменена по решению общего собрания членов жилищно-строительных кооперативов.

Законопроект предусматривает, что использование средств КАДС жилого дома осуществляется по решению общего собрания собственников и распорядителей помещений, которое передается для исполнения балансодержателю.