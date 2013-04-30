Лавринович: Евросуд не учел большинство жалоб Тимошенко

Об этом говорится в комментарии министра юстиции Украины Александра Лавриновича, текст которого передан УНИАН пресс-службой Министерства юстиции.

«Предварительное ознакомление с решением ЕСПЧ засвидетельствовало, что суд, изучив все жалобы Юлии Тимошенко, определил большинство из них неприемлемыми. Хотя мы еще не имеем на руках решения суда, оно еще должно быть переведено на государственный язык.

В частности, суд признал неприемлемыми такие жалобы Тимошенко: относительно ненадлежащих условий содержания под стражей и отбывания наказания, относительно не обеспечения надлежащей медицинской помощи, относительно осуществления видео наблюдения», - сказал А.Лавринович.

По его словам, стоит обратить внимание, что в решении суда признано отсутствие нарушений на жестокое обращение во время перевозки в больницу, о чем жаловалась Ю.Тимошенко в ЕСПЧ. Суд также указал на отсутствие нарушений при рассмотрении обращения относительно неэффективного расследования жалоб Ю.Тимошенко на жестокое обращение, добавил министр.

«Конечно, мы принимаем к сведению нарушения статьи 5 Конвенции в связи с тем, что заявительнице была избрана мера пресечения в виде задержания с целью обеспечения ее участия в заседаниях суда.

Следует обратить внимание, что статья 5 Конвенции действует с момента задержания лица и до момента вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции. И потому констатация нарушения права на личную свободу не может иметь следствием освобождение лица, которое отбывает наказание на основании приговора суда.

В решении ЕСПЧ также констатировано отсутствие политических мотивов относительно задержания Юлии Тимошенко, а нарушение статьи 18 Конвенции определено в связи с тем, что фактическое задержание заявительницы было наказанием за неуважение к суду», - подчеркнул А.Лавринович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, что установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.