Эксперты считают, что Кабмину удалось провести реформы для евроинтеграции

Во многом это стало возможным благодаря наличию у власти стратегии действий, которая зафиксирована во множестве программных документов. Такое мнение высказал Ярослав Жалило, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований, комментируя заявление первого-вице-премьера Сергея Арбузова о прогрессе в осуществлении реформ, сообщает РБК-Украина.

«Сделано немало шагов на пути реформ. Еще нельзя говорить, что уже создана некая завершенная система, от которой можно прямо сейчас ожидать результатов. Но реальные шаги сделаны. И во многих сферах — социальной, финансовой, бюджетной, налоговой. Фактически мы сейчас наблюдаем, что разблокирован тот стратегический вакуум, который у нас существовал с 2004 года. Нынешняя власть знает, к какой цели она движется, все эти цели зафиксированы во многих программных документах», — сказал Жалило.

В ходе завершающегося сегодня визита в Брюссель первый вице-премьер представил на встречах с еврокомиссарами итоги реализации реформ, которые являются обязательным условием для подписания соглашения об Ассоциации. Ключевыми темами на переговорах были экономические вопросы — создание ЗСТ, расширение торгового и экономического сотрудничества, увеличение инвестиций, привлечение передовых технологий для модернизации украинской экономики. Отдельную встречу в формате «власть-бизнес» Арбузов провел с представителями крупных европейских компаний. На ней он заявил, что как руководитель экономического блока правительства «готов выслушать все замечания и пожелания инвесторов, чтобы реализовать необходимые для улучшения бизнес-среды меры».

Говоря о предстоящем 15 мая принятии решения Еврокомиссией относительно подтверждения будущего подписания Соглашения об ассоциации, Ярослав Жалило отметил, что в этом процессе есть значительная политическая составляющая. «Все будет зависеть не только от каких-то прагматических соображений самого ЕС или проведенных нами реформ. Но из тех заявлений, которые я слышал от многих представителей ЕС, можно все-таки сделать вывод о том, что ЕС готов прагматично отнестись к европейским устремлениям Украины и подписанию с ней Соглашения об ассоциации, которая включает и создание Зоны свободной торговли. Хотя мне и трудно делать такие прогнозы — я не международник, а макроэкономист, но я бы не говорил, что Соглашение об ассоциации неосуществимая мечта».