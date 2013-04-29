ВАСУ не будет рассматривать обжалование закона о референдуме

Высший административный суд Украины отказался открыть производство относительно бездеятельности парламента при принятии закона о референдуме в связи с тем, что «заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "УДАРа".

В частности, как отмечается в сообщении, 29 апреля из ВАСУ поступило постановление, которым отказано в открытии производства в связи с тем, что «заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства» и разъяснено, что данная категория дел отнесена к юрисдикции Конституционного Суда Украины.

В партии напомнили, что 25 апреля представители «УДАРа», «Батькивщины» и «Свободы» подали иск в Высший административный суд Украины о признании противоправными действий и бездеятельности Верховной Рады во время рассмотрения и принятия Закона Украины «О всеукраинском референдуме». Основанием для обращения в суд было нарушение Верховной Радой 6 ноября 2012 требований законов Украины по установленной регламентом процедуры рассмотрения законопроектов; личного голосования народных депутатов Украины, проведение пленарного заседания в условиях неполномочного заседания парламента и обеспечения права законодательной инициативы народных депутатов Украины. К иску были добавлены неоспоримые доказательства нарушения требований законов. В данном административном иске оспаривались именно противоправные действия и бездеятельность Верховной Рады относительно их несоответствия законам Украины, а не Конституции Украины.

Несмотря на это, «Высший административный суд Украины, понимая, что по результатам рассмотрения административного иска по существу не будет никаких правовых оснований для отказа в удовлетворении иска, решил даже не допускать дело до такого рассмотрения и отказал в открытии производства вопреки предписаниям Конституции, Кодекса административного судопроизводства Украины , правовой позиции КСУ и элементарной логике», - подчеркивают в «УДАРе».

В партии отмечают, что решение является абсурдным и стало возможным благодаря выстроенной вертикали влияния на судебную систему со стороны Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля партии «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» обратились в ВАСУ с иском об обжаловании принятия прошлым созывом Верховной Рады закона о всеукраинском референдуме.

В исковом заявлении отмечается, что проект закона о референдуме был принят за основу 3 июня 2010 г., после чего народные депутаты предоставили предложения и поправки в его текст. Некоторые поправки впоследствии были приняты парламентом, а затем - текст законопроекта изменен, а решением парламента от 10 июля 2010 этот проект закона был направлен на повторное второе чтение.

Однако, как отмечалось в иске, 6 ноября 2012 на голосование была неправомерно вынесена редакция законопроекта о референдуме в первом чтении - без учета уже принятых во втором чтении поправок. Таким образом, закон приняли в его «первичной» редакции.

«Более того, решение о принятии законопроекта принято без предварительного постатейного обсуждения проекта и вообще любого его обсуждения народными депутатами в зале, без рассмотрения поправок и предложений», - говорилось в исковом заявлении.

Кроме того, само голосование за законопроект о всеукраинском референдуме "носило откровенно неличный характер», отмечается в документе. Этот факт подтверждают данные письменной регистрации народных депутатов в тот день. Так, согласно результатам голосования о принятии закона, карточками проголосовали: "за" - 265 народных депутата, «против» - 15, воздержались - 0, не голосовали - 69.

«Это не соответствует действительности, поскольку согласно данным письменной регистрации народных депутатов Украины, в тот день из депутатов, которые голосовали за принятие этого законопроекта, 70 на самом деле отсутствовали», - отмечалось в иске.