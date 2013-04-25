Оппозиция обжаловала в ВАСУ закон о референдуме

Партии «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» обратились в Высший административный суд Украины с иском об обжаловании принятия прошлым созывом Верховной Рады закона о всеукраинском референдуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», оппозиционные силы отмечают, что при принятии закона о референдуме 6 ноября 2012 года Верховная Рада совершила противоправные действия, в результате которых было принято незаконное решение с грубым нарушением Конституции Украины и Регламента ВР.

В исковом заявлении отмечается, что проект закона о референдуме был принят за основу 3 июня 2010 года, после чего народные депутаты предоставили предложения и поправки к его тексту. Некоторые поправки впоследствии были приняты парламентом, следовательно, - текст законопроекта был изменен, а решением парламента от 10 июля 2010 года отмеченный проект закона был направлен на повторное второе чтение.

Несмотря на это, говорится в иске, 6 ноября 2012 года на голосование была неправомерно вынесена редакция законопроекта о референдуме в первом чтении - без учета уже принятых во втором чтении поправок. Таким образом, закон приняли в его «первичной» редакции.

«Более того, решение о принятии законопроекта принято без предварительного постатейного обсуждения проекта и вообще какого-либо его обсуждения народными депутатами в зале, без рассмотрения поправок и предложений», - отмечается в исковом заявлении.

Кроме того, именно голосование за законопроект о всеукраинском референдуме «носило откровенно неличный характер», отмечается в документе. Этот факт подтверждают данные письменной регистрации народных депутатов в тот день. Так, в соответствии с результатами голосования о принятии закона, карточками проголосовали: «за» – 265 народных депутата, «против» – 15, воздержались – 0, не голосовали – 69.

«Это не отвечает действительности, поскольку согласно данным письменной регистрации народных депутатов Украины, в тот день из депутатов, голосовавших за принятие этого законопроекта, 70 в действительности отсутствовали», - отмечается в иске.

Оппозиция требует отменить закон о референдуме, поскольку его приняли с нарушением одного из базовых требований Конституции - личного голосования депутатов.

Как сообщает пресс-служба «Батькивщины», председатель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в Брюсселе 24 апреля заявил журналистам: «Мы осознаем, что ВАСУ не поддержит позицию оппозиции, потому что он находится под давлением Администрации Президента. Но мы делаем это специально для того, чтобы после ВАСУ получить право подачи иска в Европейский суд по правам человека об отмене закона о референдуме».

По словам народного депутата от «Батькивщины» Павла Петренко, лишь после рассмотрения вопроса в ВАСУ оппозиция будет иметь возможность обратиться по этому делу в Европейский суд по правам человека. «Как известно, ЕСПЧ имеет право рассматривать дело только в том случае, когда исчерпаны все внутренние средства защиты нарушенных прав», - подчеркнул он.