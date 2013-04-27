Объявлен конкурс студенческих исследований об украинском освободительном движении.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, студентов приглашают принять участие в конкурсе исследований об освободительном движении в Украине 1920-1950 годов. К рассмотрению будут принимать работы о повстанческом движении на Надднепрянщине в 1920-х годах, крестьянском сопротивлении коллективизации, идеологии и программе украинского национализма в 1920-1950 годов, главных фигурах ОУН и УПА этого периода, деятельности отдельных структурных единиц ОУН и УПА, а также повседневной жизни подпольщиков и повстанцев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая. Авторы заявок, которые получат подтверждение об участии в конкурсе, до 15 сентября должны подготовить исследование в виде научной статьи объемом 12-20 страниц. До 1 октября конкурсная комиссия рассмотрит работы и сообщит участникам дату, место объявления результатов и награждения победителей.

Организаторы конкурса - Институт общественных исследований, Центр исследований освободительного движения, Центр истории создания государства Украина в ХХ веке НаУКМА и Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».

Конкурс призван способствовать развитию студенческих научных исследований украинского освободительного движения.

Для победителей предусмотрено три премии: за лучшую работу - 3 000 грн и две премии по тысяче грн, а также подарочные комплекты научных изданий по данной тематике.