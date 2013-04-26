Госстат отчитывается, что зарплаты у украинцев растут

Средний уровень зарплаты в промышленности превысил средний показатель по стране и составил 3698 грн против 2 420 грн в феврале.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 13 097 грн против 11 114 грн в феврале. Самый низкий – в почтовой и курьерской деятельности – 1 829 грн против 1 821 грн в феврале.

Зарплата ниже среднего также зафиксирована в сельском хозяйстве – 1966 грн, в лесном и рыбном хозяйстве – 2077 грн, строительстве – 2581 грн, ремонте автотранспорта – 2993 грн, на водном транспорте – 3190 грн, в отельном бизнесе и общественном питании – 2270 грн, в сфере операций с недвижимостью – 2807 грн, в сфере предоставления административных услуг – 2470 грн, в образовании – 2526 грн, в здравоохранении – 2239 грн, в сфере искусства – 2771 грн и библиотечного хозяйства – 2542 грн.

Как сообщал УНИАН, средний размер заработной платы штатного работника в Украине в феврале вырос по сравнению с январем 2013 года на 1,5% - до 3044 грн. В январе средний уровень заработной платы составил 3 000 грн, что на 11,2% меньше по сравнению с декабрем 2012 года.

Задолженность по заработной плате в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн.