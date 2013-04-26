Лидеры оппозиции поддерживают бастующих журналистов ТВі (заявление)

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном сегодня на официальном сайте «Батькивщины».

«Мы поддерживаем требования бастующих журналистов о принятии редакционного устава, который бы сделал невозможным давление на журналистов, вмешательство в их профессиональную деятельность, снятие программ с эфира и политическую цензуру на телеканале», - подчеркивается в заявлении.

Лидеры оппозиции отмечают, что 23 апреля на телеканале ТВі произошел конфликт, который может привести к существенным изменениям в информационном пространстве Украины. По их убеждению, телеканал ТВі является одним из немногих средств массовой информации, в повседневной работе которого воплощались принципы свободы слова, права граждан на получение достоверной и беспристрастной информации. ТВі занимал объективную и незаангажированную позицию, транслировал в эфир телепрограммы, где критически оценивалась деятельность различных политических сил: как провластных, так и оппозиционных. Именно за это ТВі смотрела, ценила и поддерживала многочисленная зрительская аудитория, говорится в заявлении.

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«Поэтому для нас, как и для всего общества, крайне важным является сохранение такой редакционной политики телеканала», - подчеркивают оппозиционеры.

Они также считают, что нужно немедленно обнародовать информацию о конечном владельце ТВі и структуре собственности этой телерадиоорганизации.

«Убеждены, что в цивилизованном правовом решении конфликта заинтересованы все: журналисты, инвесторы, владельцы, а больше всего – украинские граждане, которые в условиях нынешнего авторитарного режима нуждаются в объективной и незаангажированной информации», - отмечают лидеры трех оппозиционных фракций.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля на официальном сайте ТВі появилась информация, что новым гендиректором телеканала стал Артем Шевченко, который сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. В сообщении также говорится, что новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

Одновременно генеральный директор ТВі Н.Катеринчук сообщила, что информация о смене руководства канала не отвечает действительности, а владелец ТВі Константин Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «с помощью силовых структур». Он опроверг продажу канала и обвинил А.Альтмана в подделке доверенности его компании.

Журналистам об этих изменениях официально не объявляли - они обо всем узнали с сайта и не понимали, что происходит на канале.