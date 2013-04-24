Николаевский губернатор задекларировал почти 200 тысяч гривен пенсии
Председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов задекларировал 1,307 млн гривен доходов, полученных в 2012 году.
Об этом говорится в сообщении газеты областного совета "Рідне Прибужжя".
В частности, заработная плата Н.Круглова составила 163,471 тыс. гривен, пенсия - 195,359 тыс. гривен, дивиденды и проценты - 947,744 тыс. гривен.
На счетах в банках и других финансовых организациях губернатора находятся 9,84 млн гривен.
В публикации указано, что НКруглов владеет квартирой, общая площадь которой составляет 92,5 кв. м.
В собственности семьи губернатора - легковой автомобиль Audi A5 2008 года выпуска. На банковских счетах членов его семьи размещено 595,164 тыс. гривен.
В прошлом году Н.Круглов задекларировал 8,697 млн гривен доходов, полученных в 2011 году.
Основную часть этих средств составила – 7,985 млн гривен - составила прибыль от отчуждения имущества.