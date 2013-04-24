Прасолов решил реформировать Минэкономразвития

Цель реформирования: превращение министерства в мощный центр формирования и реализации экономической политики. 23 апреля Игорь Прасолов встретился с представителями компаний «Ernst & Young» и PricewaterhouseCoopers («PwC Украина») для обсуждения перспектив сотрудничества в рамках открытия проекта по модернизации министерства.

«У нас есть собственные наработки, а у вас – большой опыт работы и понимание украинского рынка. Проанализировав нашу деятельность и применив передовой мировой опыт, мы хотим построить эффективное министерство, выбрав наиболее оптимальный вариант управления экономикой именно в Украине», – акцентировал внимание Игорь Прасолов.

В рамках работы над проектом по модернизации Минэкономразвития, в январе 2013 года была разработана Концепция реформирования министерства, где определены цели, направления и этапы реформирования Минэкономразвития, а в феврале-марте – проведен первый этап отбора международных консалтинговых компаний. При их тщательном отборе учитывались опыт работы компаний, в том числе и на украинском рынке, подходы к работе над проектом, степень детализации проекта и т.д.

«Мы готовы полностью вас поддерживать, потому что для нас это не только интересная задача сделать консультационный проект, мы знаем, что вы делаете и хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы бизнесу – и украинскому, и мировому – комфортно работалось в Украине», – сказал представитель «Ernst & Young» Артем Козловский.

В рамках второго этапа отбора министром было предложено «Ernst & Young» и PricewaterhouseCoopers («PwC Украина») подготовить предложения относительно этапов, ориентировочному графику работ и организационного обеспечения реализации проекта по модернизации министерства. А 23 апреля состоялось обсуждение предложений и перспектив дальнейшего сотрудничества.

«Нам нужно очень быстро определиться и принимать решения в максимально сжатые сроки, с тем, чтобы уже после майских праздников приступить к работе», – подчеркнул министр.