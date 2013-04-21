В понедельник Луценко встретится с Коксом и Квасневским
17:54, 21 апреля 2013Политика
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В понедельник, 22 апреля, состоится встреча экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко с руководителями Мониторинговой миссии Европарламента Петом Коксом и Александром Квасневским.
Луценко встретится с руководителями Мониторинговой миссии Европарламента
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии Народная самооборона, встреча будет проходить в Представительстве Европейского Союза в Украине по адресу ул.Владимирская, 101.
По итогам встречи в 11:00 Ю.Луценко возле здания Представительства пообщается с журналистами.
Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.
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