В понедельник Луценко встретится с Коксом и Квасневским

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии Народная самооборона, встреча будет проходить в Представительстве Европейского Союза в Украине по адресу ул.Владимирская, 101.

По итогам встречи в 11:00 Ю.Луценко возле здания Представительства пообщается с журналистами.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.