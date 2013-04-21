В Вене откроют памятник украинским казакам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Также во время Дней Киева в Вене планируется проведение бизнес-форума, в котором примут участие представители около 25 киевских компаний и почти 70 австрийских.

Председатель КГГА Александр Попов посетит международные компании-гиганты Siemens и Famed, где ознакомится с новейшими технологиями и новациями.

На официальном уровне предусмотрен ряд протокольных встреч официальной делегации Киева с руководством города-партнера Вены.

Горгосадминистрация представит программу «Киев инвестиционный», в которой очертит все стратегические направления развития города, и представит проекты, где предусматривается участие инвесторов.

Кроме того, в концертном зале Stadthalle состоится выступление знаменитого Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского.

Киев и Вена являются городами-партнерами с 1992 года. В ноябре 2012 года в Киеве прошли Дни Вены.