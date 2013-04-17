Суд взялся за мандат Одарченко

Окружной административный суд Киева начал рассмотрение по существу иска дончанина Горбатого о лишении народного депутата фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко депутатских полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, истец в своем иске просит признать депутатские полномочия Ю.Одарченко недействительными и признать избранным следующего депутата по списку. (Как сообщал УНИАН, по словам Ю.Одарченко, в иске сказано, что его регистрация депутатом произошло с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью. В качестве доказательство к исковому заявлению добавляется протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления. Ю.Одарченко опровергал, что имеет какое-либо отношение к каким-либо предприятиям.)

В свою очередь, защитник Ю.Одарченко Дмитрий Ильченко подал ходатайство об отводе председательствующей судьи Марулиной. Однако судьи отклонили это ходатайство.

На заседание суда, наконец, пропустили прессу.

Сейчас судьи заслушивают объяснение представителей ЦИК, которые подтверждают законность избрания Ю.Одарченко депутатом.

Сам истец Горбатый ранее подал ходатайство о том, чтобы это дело Окружной админсуд рассматривал без его присутствия.

Как отмечает «Батькивщина», Ю.Одарченко поехал в Верховную Раду, чтобы проголосовать за отмену пенсионной реформы. После этого он вернется в суд.