В суд по мандату Одарченко не пускают журналистов

На судебное заседание, где будет рассматриваться иск о лишении депутатского мандата члена фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко, не пускают журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщина».

Несмотря на то, что вчера в суд поступили многочисленные ходатайства от представителей СМИ о допуске и освещении судебного процесса, рассмотрение дела назначено в маленькой комнате, говорится в сообщении.

Канцелярия суда не принимает ходатайства от журналистов о допуске на заседание, требуя дополнительно предоставить поручение от телевизионных каналов, «которые должны были поручить журналистам освещать судебное заседание», подчеркнули в «Батькивщине».

Помещение суда охраняется милицией, которая выстроилась в два ряда перед входом в здание, блокируя проход. Рядом находятся 6 милицейских автобусов. Во дворе также находится свыше 50 милиционеров.

В то же время возле суда происходит митинг в поддержку Ю.Одарченко, в котором принимают участие свыше 300 человек. Присутствующие скандируют «Руки прочь от Одарченко!», проинформировали в оппозиции.

Как сообщалось, сегодня утром Окружной административный суд Киева начинает рассмотрение искового заявления гражданина С.Горбатого к Центральной избирательной комиссии с требованием лишить депутатского мандата народного депутата от «Батькивщины» Ю.Одарченко.

По словам Ю.Одарченко, в иске говорится, что его регистрация депутатом состоялась с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.

В то же время Ю.Одарченко отметил: «Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры «Донецк-Аква». Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура».