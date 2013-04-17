Суд рассмотрит лишение мандата еще одного нардепа от «Батькивщины»

07:39, 17 апреля 2013
Политика
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Киевский окружной админсуд рассмотрит сегодня иск гражданина Горбатого к Центризбиркому.

Народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко во время пресс-конференции в Киеве. 13 апреля

Горбатый просит отменить признание Юрия Одарченко народным депутатом от «Батькивщины», - отмечает Радио Свобода.

Как и в случае с лишением депутатского мандата Сергея Власенко, оппозиционера обвиняют в совместительстве.

Истец утверждает, будто на момент избрания Юрий Одарченко также был членом руководства одного из донецких предприятий.

Поводом лишения в марте депутатских полномочий Сергея Власенко было совмещение им обязанностей депутата и адвокатской деятельности.

На тему: Оппозиционера обвиняют в совмещении депутатства с должностью в несуществующей фирме

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