Суд рассмотрит лишение мандата еще одного нардепа от «Батькивщины»
07:39, 17 апреля 2013Политика
2366 0
Киевский окружной админсуд рассмотрит сегодня иск гражданина Горбатого к Центризбиркому.
Горбатый хочет лишить Одарченко мандата
Горбатый просит отменить признание Юрия Одарченко народным депутатом от «Батькивщины», - отмечает Радио Свобода.
Как и в случае с лишением депутатского мандата Сергея Власенко, оппозиционера обвиняют в совместительстве.
Истец утверждает, будто на момент избрания Юрий Одарченко также был членом руководства одного из донецких предприятий.
Поводом лишения в марте депутатских полномочий Сергея Власенко было совмещение им обязанностей депутата и адвокатской деятельности.
На тему: Оппозиционера обвиняют в совмещении депутатства с должностью в несуществующей фирме
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter