«УДАР» выиграл суд у мэра Горловки

23:31, 16 апреля 2013
Политика
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Активисты Донецкого «УДАРа» выиграли суд против мэра Горловки Евгения Клепа, который проводил запрещенную законом агитацию в интересах кандидата-регионала Игоря Крыжановского.

Об этом заявил кандидат от «УДАРа» на довыборах в Донецкий облсовет Виктор Яковлев, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

По словам В.Яковлева, «9 апреля на встрече с избирателями в ДК «Ветеран» городской голова Горловки Е.Клеп открыто агитировал присутствующих в зале жителей города голосовать за кандидата-регионала И.Крыжановского».

Местные «ударовцы» подали в суд на мэра. Суд вынес решение с требованием к городскому голове Горловки воздержаться от предвыборной агитации до завершения избирательного процесса. «Впервые за время длительное суд вынес решение в интересах оппозиции. Это наша первая маленькая победа», - отметил В.Яковлев.

Довыборы в Донецке областной совет состоятся 28 апреля этого года.

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