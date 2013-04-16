«УДАР» выиграл суд у мэра Горловки

Об этом заявил кандидат от «УДАРа» на довыборах в Донецкий облсовет Виктор Яковлев, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

По словам В.Яковлева, «9 апреля на встрече с избирателями в ДК «Ветеран» городской голова Горловки Е.Клеп открыто агитировал присутствующих в зале жителей города голосовать за кандидата-регионала И.Крыжановского».

Местные «ударовцы» подали в суд на мэра. Суд вынес решение с требованием к городскому голове Горловки воздержаться от предвыборной агитации до завершения избирательного процесса. «Впервые за время длительное суд вынес решение в интересах оппозиции. Это наша первая маленькая победа», - отметил В.Яковлев.

Довыборы в Донецке областной совет состоятся 28 апреля этого года.