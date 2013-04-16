Кириленко: Янукович может распустить ВР, если для этого будут основания

Такое мнение парламентарий выразил в комментарии УНИАН.

"Янукович может на роспуск пойти, но Верховная Рада ему должна создать такие конституционные основания. Я думаю, что оппозиция должна быть очень активной в парламенте, но конституционные основания для Президента, чтобы он распустил парламент - не целесообразно (создавать - УНИАН)", - отметил В.Кириленко.

По его мнению, благодаря реализации принципа личного голосования и установления за ним контроля со стороны оппозиции в Верховной Раде "чаша весов понемногу переходит на сторону тех людей, которым не нравится политика Януковича". Поэтому, как отметил народный депутат, оппозиция не должна создать для Президента оснований для того, чтобы он мог распустить ВР.

Вместе с тем В.Кириленко добавил, что для В.Януковича сейчас более интересным является вариант проведения референдума, после имплементации результатов которого должна быть создана ситуация, когда парламент не сможет серьезно влиять на решения в государстве.

В.Кириленко также прокомментировал ситуацию по выборам в столице, выразив мнение, что решение Конституционного суда, от которого зависят выборы, будет исключительно в интересах власти и разрешит проведение выборов столичного головы без городского совета, или наоборот. Причем он добавил, что само решение не следует ожидать в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 12 апреля заявлял, что готов к досрочным парламентским выборам в случае, если ВР не будет работать.

«Я обеспокоен тем, что политики «заигрались» в Верховной Раде, из-за чего страдают простые люди и страна в целом. Если потребуют обстоятельства, я готов на реализацию жесткого сценария - досрочные парламентские выборы», - сказал Президент.

«Неработающий парламент Украине не нужен. Он слишком дорого обходится стране. Не сможете договориться - люди выберут новых депутатов», - добавил В.Янукович.

Сегодня, 16 апреля, В.Янукович выразил удовлетворение возобновлением работы парламента и заявил, что будет требовать, чтобы Верховная Рада работала дальше.

"И слава Богу, что она заработала, потому что когда работает парламент, у нас есть возможность реагировать на те вызовы, которые есть в нашем государстве в связи с различными обстоятельствами, в том числе с экономическим кризисом, который бушует в мире", - сказал он.