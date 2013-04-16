У Монумента Славы в Полтаве произошло столкновение

Как передает корреспондент УНИАН, у монумента собрались более пяти сотен полтавчан, чтобы встретить участников Международного общественного проекта «Наша великая Победа», посвященного памяти о Великой Отечественной войне.

Возле монумента было развернуто Знамя Победы площадью в 200 кв. м, звучали песни времен Великой Отечественной войны, люди держали в руках цветы, флаги.

В мероприятии приняли участие руководители области и города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с милицией, «в ходе митинга между некоторыми его участниками возник конфликт с потасовкой".

Согласно сообщению, чтобы не допустить обострения ситуации и драки, "милиция оперативно отреагировала и стала живым кордоном между конфликтующими».

Секретарь Полтавского горкома КПУ Андрей Георгиевский рассказал: «Свободовцы попытались раздавать листовки, открыто оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны. Основной же конфликт возник когда во время выступления губернатора области Александра Удовиченко, они с криками «Ганьба» попытались развернуть плакаты с оскорблениями в адрес ветеранов".

"Возмущенные ветераны при поддержке молодых ребят у них эти плакаты отобрали и разорвали. Чтобы не допустить массовой драки националистов оттеснили за пределы мемориала. До конца акции их за оцепление не пускали. Они правда пытались кричать «Ганьба», но сорвать мероприятие уже не могли», - отметил представитель КПУ.

Представитель областной организации ВО «Свобода» Роман Чабановский сказал, что на митинге его сторонники раздавали листовки, в которых говорится о том, что украинцы стали жертвой во Второй Мировой войне, а Украина зажата между гитлеровской Германией и сталинским СССР. Поэтому один из плакатов сегодня предупреждал «Нацизм = коммунизм». «Люди в гражданском и без документов начали нас оттеснять, потом присоединился «Беркут». Тогда мы начали кричать «Ганьба»,- сказал Р.Чабановский.

Губернатор области в своем выступлении на митинге заверил, что такие действия некоторых молодых людей не должны стать помехой в делах памяти о страшных годах войны.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Севастополе стартовал международный автопробег, который пройдет по городам нескольких стран СНГ в рамках Международного общественного проекта «Наша великая Победа». Участники планируют за 48 суток преодолеть на автомобилях и посредством двух авиаперелетов около 25 тыс. км пути, побывать в 95-ти городах.

Инициаторами проекта являются представители Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников – члены Инициативной группы, проводившие в 2012 году Международный проект "Дорогами Победы!".

Участники проекта везут с собой масштабную копию Знамени Победы (200 кв. м), Книгу почетных участников, агитационную литературу о подвиге народа в Великой Отечественной войне».

9 мая участники проекта «Наша великая Победа» планируют вынести копию Знамени Победы на Красную площадь в Москве.