Нардеп Одарченко требует наказать судью, которая не привлекла его к делу

Народный депутат Юрий Одарченко направил в Высшую квалификационную комиссию судей жалобу, в которой требует привлечь судью Окружного административного суда Киева по делу о лишении его депутатского мандата к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина», депутат считает, что судья Любовь Марулина действовала вопреки законодательству и не привлекла его как третье лицо на стороне ответчика.

По словам депутата, суд был обязан привлечь его к участию по делу по иску гражданина Горбатого в ЦИК в качестве третьего лица на стороне ответчика и сообщить о времени и месте рассмотрения судебного дела.

Вместо этого, отметил Ю.Одарченко, информация о существовании данного иска стала известна ему случайно.

Кроме того, Ю.Одарченко считает, что судья Л.Марулина вообще не имела права открывать производство по этому делу из-за его многочисленных недостатков. В частности, из-за отсутствия даты его подписания.

«По делу по иску гражданина Горбатого в Центральную избирательную комиссию о лишении меня депутатского мандата непосредственно затрагиваются мои права. Но суд в лице судьи, то ли желая засекретить иск, то ли по каким-то иным соображениям, не предупредил меня об иске и рассмотрении дела, как этого требует Кодекс административного судопроизводства» - заявляет в жалобе Ю.Одарченко.

Он добавил, что в соответствии с ч. 2 статьи 53 Кодекса административного судопроизводства Украины, если административный суд во время принятия искового заявления установит, что судебное решение по делу может повлиять на права, свободы или интересы лиц, которые не являются сторонами по делу, он привлекает их в качестве третьих лиц.

«Суду не могло быть непонятно, что вопросы, которые ставились в исковом заявлении, прямо задевали мои права и интересы», - доказывает народный депутат, требуя ответственности для судьи по делу.

Как сообщалось, 17 апреля Окружным административным судом Киева будет рассматриваться исковое заявление С.Горбатого в Центральную избирательную комиссию с требованием лишить депутатского мандата народного депутата от «Батькивщины» Ю.Одарченко.

По словам Ю.Одарченко, в иске говорится, что его регистрация депутатом произошла с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.

В качестве доказательства к исковому заявлению прилагается протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления.

При этом Ю.Одарченко подчеркнул: “Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры “Донецк-Аква”. Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура”.

Депутат также подчеркнул, что он случайно узнал об иске о лишении его депутатских полномочий. По словам Ю.Одарченко, это он увидел в реестре судебных заседаний, и на заседание суда 17 апреля по этому делу он не приглашен.