Глава киевской «Батькивщины» заявляет, что его хотят лишить мандата
Народный депутат Украины от «Батькивщины» Юрий Одарченко заявляет, что его хотят лишить депутатских полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
«Вчера стало известно, что в среду Киевский административный окружной суд будет рассматривать дело о лишении меня депутатских полномочий», – подчеркнул Ю.Одарченко.
Он отметил, что это дело было открыто по иску «физического лица по фамилии Горбатов к ЦИК по поводу того, что регистрация меня как народного депутата была осуществлена вопреки закону, потому что я на момент регистрации был членом правления общества с ограниченной ответственностью».
По словам Ю.Одарченко, истец в качестве доказательства прилагает к своему заявлению «протокол общего собрания ООО «Донецк Аква» о том, что меня избрали членом правления».
Депутат подчеркнул, что таким образом хотят доказать, что якобы «Ю.Одарченко нарушил закон и был членом правления предпринимательской структуры».
«В своем исковом заявлении Горбатов требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию меня как народного депутата и требует лишить меня депутатских полномочий. Кроме того, требует изъять у меня удостоверение и зарегистрировать следующего в партийном списке народного депутата», – отметил Ю.Одарченко.
При этом Ю.Одарченко подчеркнул: «Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры «Донецк Аква». Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура».
По убеждению Ю.Одарченко, таким образом Партией регионов отрабатывается «новая технология, которая позволяет сегодня по фальшивым документам с кого угодно снимать полномочия народного депутата».
Он считает, что представление о лишении его депутатских полномочий связано с тем, что он является председателем Киевской городской организации ВО «Батькивщина». Поэтому, по его словам, Партия регионов делает все для того, чтобы не допустить «Батькивщину» к выборам в Киеве, учитывая, что у нее есть значительная поддержка в столице, что засвидетельствовали парламентские выборы.
Ю.Одарченко отметил, что такие схемы Партией регионов уже отрабатывались в Киевской области и городе Львове.
Ю.Одарченко напомнил, что председатель партийной организации подписывает представление на членов избирательных комиссий, а также представление на кандидатов в депутаты и на кандидата на должность мэра города.
Он отметил, что в случае лишения его депутатских полномочий против него могут быть открыты какие-то уголовные дела, учитывая, что в мае в Киеве должна состояться акция протеста и таким образом в партийной организации возникнут проблемы, касающиеся участия в выборах. Он подчеркнул, что не будет проблемой вместо него, например, переизбрать другого партийца на должность председателя Киевской городской организации партии «Батькивщина», но тогда власть может пойти на то, чтобы затягивать с регистрацией документов об избрании нового руководителя и таким образом не будет того, кто должен подписывать представление на членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты. А, следовательно, и не будет допущена партийная организация к выборам, сказал Ю.Одарченко.
Депутат подчеркнул, что он случайно узнал об иске о лишении его депутатских полномочий. По его словам, это он увидел в реестре судебных заседаний и на заседание суда 17 апреля по этому делу он не приглашен.
Ю.Одарченко еще раз отметил, что не имеет отношения к коммерческой структуре «Донецк Аква», подчеркнув при этом, что сегодня в законодательстве есть «пробел», поскольку любого человека могут избрать без его участия членом правления коммерческого предприятия.
Он отметил, что такая схема может быть применена и к другим народным депутатам для лишения их полномочий, поскольку депутаты не имеют права совмещать депутатские полномочия с деятельностью в коммерческих структурах.
Как сообщалось, недавно за совмещение адвокатской и депутатской деятельности Высший административный суд Украины лишил мандата народного депутата Сергея Власенко («Батькивщина»), и за совмещение с предпринимательской деятельностью – Андрея Веревского (Партия регионов).