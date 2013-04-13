Глава киевской «Батькивщины» заявляет, что его хотят лишить мандата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Вчера стало известно, что в среду Киевский административный окружной суд будет рассматривать дело о лишении меня депутатских полномочий», – подчеркнул Ю.Одарченко.

Он отметил, что это дело было открыто по иску «физического лица по фамилии Горбатов к ЦИК по поводу того, что регистрация меня как народного депутата была осуществлена вопреки закону, потому что я на момент регистрации был членом правления общества с ограниченной ответственностью».

По словам Ю.Одарченко, истец в качестве доказательства прилагает к своему заявлению «протокол общего собрания ООО «Донецк Аква» о том, что меня избрали членом правления».

Депутат подчеркнул, что таким образом хотят доказать, что якобы «Ю.Одарченко нарушил закон и был членом правления предпринимательской структуры».

«В своем исковом заявлении Горбатов требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию меня как народного депутата и требует лишить меня депутатских полномочий. Кроме того, требует изъять у меня удостоверение и зарегистрировать следующего в партийном списке народного депутата», – отметил Ю.Одарченко.

При этом Ю.Одарченко подчеркнул: «Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры «Донецк Аква». Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура».

По убеждению Ю.Одарченко, таким образом Партией регионов отрабатывается «новая технология, которая позволяет сегодня по фальшивым документам с кого угодно снимать полномочия народного депутата».

Он считает, что представление о лишении его депутатских полномочий связано с тем, что он является председателем Киевской городской организации ВО «Батькивщина». Поэтому, по его словам, Партия регионов делает все для того, чтобы не допустить «Батькивщину» к выборам в Киеве, учитывая, что у нее есть значительная поддержка в столице, что засвидетельствовали парламентские выборы.

Ю.Одарченко отметил, что такие схемы Партией регионов уже отрабатывались в Киевской области и городе Львове.

Ю.Одарченко напомнил, что председатель партийной организации подписывает представление на членов избирательных комиссий, а также представление на кандидатов в депутаты и на кандидата на должность мэра города.

Он отметил, что в случае лишения его депутатских полномочий против него могут быть открыты какие-то уголовные дела, учитывая, что в мае в Киеве должна состояться акция протеста и таким образом в партийной организации возникнут проблемы, касающиеся участия в выборах. Он подчеркнул, что не будет проблемой вместо него, например, переизбрать другого партийца на должность председателя Киевской городской организации партии «Батькивщина», но тогда власть может пойти на то, чтобы затягивать с регистрацией документов об избрании нового руководителя и таким образом не будет того, кто должен подписывать представление на членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты. А, следовательно, и не будет допущена партийная организация к выборам, сказал Ю.Одарченко.

Депутат подчеркнул, что он случайно узнал об иске о лишении его депутатских полномочий. По его словам, это он увидел в реестре судебных заседаний и на заседание суда 17 апреля по этому делу он не приглашен.

Ю.Одарченко еще раз отметил, что не имеет отношения к коммерческой структуре «Донецк Аква», подчеркнув при этом, что сегодня в законодательстве есть «пробел», поскольку любого человека могут избрать без его участия членом правления коммерческого предприятия.

Он отметил, что такая схема может быть применена и к другим народным депутатам для лишения их полномочий, поскольку депутаты не имеют права совмещать депутатские полномочия с деятельностью в коммерческих структурах.

Как сообщалось, недавно за совмещение адвокатской и депутатской деятельности Высший административный суд Украины лишил мандата народного депутата Сергея Власенко («Батькивщина»), и за совмещение с предпринимательской деятельностью – Андрея Веревского (Партия регионов).