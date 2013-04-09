Власенко попытается вернуть депутатский мандат

Сегодня защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко подаст в Высший административный суд заявление о пересмотре постановления о лишении его депутатских полномочий в связи с новыми обстоятельствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам С.Власенко сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.

С.Власенко отметил, что уже после решения суда о лишении его депутатского мандата принимал участие, не будучи ни депутатом, ни адвокатом, в рассмотрении в суде дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в качестве защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

“То есть отсутствие у меня свидетельства адвокатского и отсутствие у меня депутатского удостоверения, но мое участие в этом судебном заседании беспрекословно подтверждает, что я не осуществлял и не осуществляю адвокатской деятельности, а действовал на других правовых основах на этом судебном заседании”, - сказал он.

При этом С.Власенко убежден, что суд откажет ему в пересмотре решения.

Кроме того, во время заседания ВСК С.Власенко выразил предположение, что за “спецоперацией” по лишению его мандата стоит советник Президента Андрей Портнов.

«У меня есть глубокое убеждение в том, что эту спецоперацию разрабатывал и воплощал в жизнь Андрей Владимирович Портнов. Это мое внутреннее убеждение. У меня нет этому прямых подтверждений…», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещениям С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решение Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

13 марта С.Власенко обжаловал в Верховном Суде решение ВАСУ о лишении его депутатских полномочий. ВАСУ отказался передать на рассмотрение Верховного Суда жалобу С.Власенко на решение о лишении его полномочий депутата