В Конституционной ассамблее - бунт против Кравчука

06:01, 12 апреля 2013
Политика
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Члены Конституционной ассамблеи призывают председателя Ассамблеи Леонида Кравчука соблюдать конституционный порядок изменения Основного Закона.

Ющенко, Кучма, Янукович, Кравчук / / Фото: Пресс-служба Президента

Об этом говорится в открытом обращении нескольких членов Ассамблеи к ее председателю, текст которого передан УНИАН.

В обращении, в частности, отмечается, что 6 ноября 2012 года Верховная Рада Украины предыдущего созыва «под занавес» своей работы с грубым нарушением конституционной и регламентных процедур, а также превышением своих полномочий приняла Закон «О всеукраинском референдуме».

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Авторы документа отмечают, что этот закон устанавливает неконституционный порядок внесения изменений в Конституцию Украины и принятие новой Конституции. «Принятием данного Закона был очевидно проигнорирован закрепленный в статье 8 Конституции принцип верховенства права, который, в частности, заключается в том, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны отвечать ей. Верховная Рада Украины, приняв указанный Закон, поставила его над Конституцией Украины», - говорится в документе.

При этом авторы обращения отмечают, что представители действующей политической власти все чаще высказывают мнение о возможности проведения в ближайшее время всеукраинского референдума по вопросам внесения изменений в Конституцию, над проектом которых работает Конституционная ассамблея, в обход парламента.

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«Практическая реализация Закона Украины «О всеукраинском референдуме» в части принятия на референдуме решения об изменении действующей Конституции Украины является недопустимой», - считают авторы обращения.

Во-первых, подчеркивают они, Конституция Украины может быть изменена исключительно способом, который установлен разделом XIII Конституции Украины, – при обязательном участии в этом процессе украинского парламента и Конституционного Суда Украины.

Во-вторых, процедура внесения изменений в Конституцию референдумом по «народной инициативе» без участия представительских органов не отвечает европейским демократическим стандартам, одной из существенных составляющих которых является обеспечение баланса между непосредственной и представительской демократией и достижение консенсуса в обществе.

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«Поэтому такая процедура без сомнения будет расценена европейскими и международными институтами как антидемократическая. Реализация указанного сценария в конечном итоге приведет к разрушению конституционного строя Украины, поставит под угрозу ее евроинтеграционные устремления, демократическое и правовое развитие нашей страны», - говорится в документе.

По этому поводу его авторы убеждены, что Конституционная ассамблея не может стоять в стороне от ситуации, которая складывается в настоящее время в Украине вокруг конституционной реформы.

Они напоминают, что к основным задачам Ассамблеи как специального совещательного (вспомогательного) органа при Президенте Украины, образованного с целью подготовки законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины, в соответствии с Положением о Конституционной ассамблее, относятся: подготовка и одобрение Концепции внесения изменений в Конституцию Украины, представление ее Президенту Украины; одобрение законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины и представление Президенту Украины для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины в соответствии с разделом XIII Конституции Украины.

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«Таким образом, Конституционная ассамблея уполномочена не только осуществлять подготовку соответствующей Концепции и законопроекта (законопроектов), но и рассматривать вопрос о порядке внесения изменений в Конституцию Украины», - отмечают члены Ассамблеи и добавляют, что «в нынешней ситуации рассмотрение Конституционной ассамблеей вопроса о таком порядке является гражданским и профессиональным долгом ее членов».

Авторы обращения отмечают: «Конституционная ассамблея, в состав которой входят известные законодатели, политики, общественные деятели, должна авторитетно заявить обществу и власти о том, что Конституция Украины может быть изменена исключительно в порядке, предусмотренном разделом XIII Конституции Украины. Конституционная ассамблея не может безразлично относиться к тому, каким образом и с какой целью будут использованы результаты ее работы. Выражение Конституционной ассамблеей такой позиции продемонстрирует ее верность принципу верховенства права и демократии».

Учитывая изложенное, члены Ассамблеи, которые подписали обращение, обратились к Л.Кравчуку с предложением внести в повестку дня ближайшего заседания Конституционной ассамблеи вопрос о подтверждении ею позиции о необходимости соблюдения конституционного порядка изменения Конституции Украины.

Также они обратились и к коллегам – членам Конституционной ассамблеи – поддержать эту инициативу на заседании Конституционной ассамблеи и официально определить ее позицию по этому судьбоносному для Украины вопросу.

Обращение подписали члены Конституционной ассамблеи Александр Барабаш, Игорь Когут, Николай Козюбра, Игорь Колиушко, Владимир Крыжанивский, Николай Мельник.

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