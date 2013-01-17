Лавринович поведал, как надо перекроить Конституцию

Противоречия и несостыковки есть в каждом разделе Конституции Украины, а некоторые ее нормы не соответствуют заявленным целям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр Лавринович в ходе прямой линии в «Комсомольской правде в Украине».

«Что я хотел бы лично изменить в Конституции - то это, в общем, длинный перечень будет», - сказал А.Лавринович.

Он отметил, что в 1996 году Основной Закон Украины принимался как результат очень сложного политического компромисса, и многие нормы голосовались в пакете, так как по отдельности они не могли быть приняты.

«Хорошо, что их не чувствуется особенно (нестыковок — УНИАН), но там есть противоречия и двузначности. Есть нормы, которые не создают благоприятных условий для их реализации, достижения той цели, ради которой они ставились», - подчеркнул А.Лавринович.

Он отметил, что это касается практически всех разделов Конституции.

«Для меня сегодня очевидна необходимость если не менять концептуально, то, по крайней мере, усовершенствовать, чтобы они хорошо работали», - отметил А.Лавринович.

В качестве примера он отметил тот факт, что в Конституции декларирована гарантия бесплатного медицинского обслуживания в Украине, а на практике этого нигде нет. Нужно, «чтобы было четко прописано, что в стране будут действовать разные виды медицинской помощи. Они все имеют право на существование и могут предоставлять гражданам свои услуги. Государство берет на себя гарантию в каком-то объеме (предоставление бесплатной медицинской помощи - УНИАН) за счет всех граждан, которые платят налоги в стране», отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 января с. г. глава созданной по инициативе Президента Украины Виктора Януковича Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук сообщил, что Ассамблея планирует в марте обнародовать концепцию внесения изменений в Конституцию Украины.

По его словам, наработок к тексту новой Конституции у ассамблеи уже очень много. «Сейчас много идей озвучивается относительно реформирования судебной и правоохранительной системы, местного самоуправления», - сказал Л.Кравчук.

По его словам, члены Конституционной ассамблеи анализируют все положения нынешней Конституции, выясняют, почему некоторые нормы Основного Закона не выполняются. «Например, в Конституции записано, что народный депутат голосует лично. А на практике мы видим, что в парламенте процветает кнопкодавство. Поэтому, возможно, целесообразно выписать, чтобы депутат нес ответственность. Нельзя, чтобы народные избранники вели себя как волки в лесу», - подчеркнул Л.Кравчук.

На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса относительно избрания Президента в парламенте, он ответил, что не нужно выносить на референдум вопросы, которые могут расколоть общество: языковой вопрос, целесообразность присоединения Украины к Таможенному союзу, способ избрания Президента.

«С референдумом необходимо быть очень осторожными и деликатными», - отметил Л.Кравчук.

Говоря о возможности избрания Президента в парламенте, Л.Кравчук отметил: «Жизнь покажет». «Если мы (Конституционная ассамблея) будем иметь десятки соответствующих обращений от разных областей, городов, политических, общественных и научных организаций, то мы их, естественно, обязательно рассмотрим. Мы же не можем быть глухими к предложениям. Но это не означает, что мы сразу будем принимать какое-то решение», - сказал глава ассамблеи.