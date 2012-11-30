Кравчук: закон о референдуме может открыть ящик Пандоры

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов о возможности использования данного закона, в частности, для проведения референдума о вступлении Украины в Евразийский союз, Л.Кравчук сказал: "Можно ли использовать закон (речь идет о законе о всеукраинском референдуме – УНИАН), в скажем, неблагородных или сомнительных, или опасных для Украинского государства целях? Все можно использовать, в том числе закон". Он также добавил: “Так, как сформулирован закон, его можно использовать. Мы, приняв данный закон, не имея достаточно высокой культуры политической и единой воли политической во многих вопросах, можем открыть ящик Пандорры”.

Л.Кравчук считает, что “могут быть вопросы, должна ли Украина вступать в Таможенный союз, должна ли вступить в союз России, Беларуси, должна ли Украина вступить в НАТО? Может быть поднят вопрос о двуязычии, трехъязычии”.

В то же время он отмечает, что закон необходим. “Что делать? Бояться собственного народа и не принимать закон? Думаю, это не позиция. Мы не можем ограничить народ в своих конституционных правах, в частности, в праве выражать свою позицию по коренным вопросам развития государства”.

“Иное дело, корреспондируется ли принятый закон с Конституцией. Думаю, что здесь есть проблемы, но их нужно решать в установленном законом порядке”, - подчеркнул Л.Кравчук.

По его словам, не нужно реагировать на принятие данного закона путем “пугания людей страшилками всякими”. “Необходимо обратиться в установленном порядке в Конституционный суд Украины, и пусть КС даст ответ - насколько закон конституционен. И если есть положения неконституционные, то их нужно устранить той же Верховной Радой”, - подчеркнул. Л.Кравчук.

Он считает, что политические силы также имеют право обратиться к международным организациям по поводу принятия данного закона. “Все вопросы должны решаться демократическим, законным путем в установленном порядке”, - добавил Л.Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О всеукраинском референдуме» 6 ноября.

27 ноября Президент Украины подписал этот закон.

Закон предусматривает, что предметом референдума может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате силы или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

На всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть вынесен (инициирован) вопрос об изменении территории Украины.

В то же время представитель оппозиции, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Юрий Ганущак заявил, что Закон "О всеукраинском референдуме» будет опротестован в Конституционном суде.

Вместе с тем он прогнозирует, что Конституционный суд вряд ли примет правовое решение: "Конституционный суд, возможно, уже в который раз покажет, что он является не более чем инструментом в руках Банковой, если он, очевидно, примет неправовое решение", - сказал Ю.Ганущак.

А народный депутат от Партии регионов Сергей Головатый заявил, что последствием Закона «О всеукраинском референдуме» может быть исчезновение независимого Украинского государства.

"После легализации главой государства фальсификата под названием «закон о референдуме» последствием может исчезновение Украинского государства как независимого. Потому что на референдум, в соответствии с этим, будет брошен любой вопрос. Как сказал Медведчук, сегодня все читали первый вопрос - это о Таможенном союзе", - сказал С.Головатый.